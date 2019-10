Hay un punto, sin embargo, en el que no será fácil que Fernández se vea reflejado en AMLO. Si su presidencia no es mínimamente exitosa en paliar los efectos devastadores de las políticas económicas y sociales existentes, la sociedad, organizada o no, pacíficamente o como pueda, saldrá a la calle a demandárselo. En eso, Fernández está más cerca de Piñera y, por ello, no deberá ignorar ese espejo tampoco.