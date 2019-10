Es difícil tener certeza sobre si un volcán está completamente apagado. No se puede decir con seguridad que el Iztaccíhuatl no va a tener erupción en el futuro. Cerca de la cumbre hay una zona donde todavía hay emanaciones difusas de gas que contienen un poco de sulfuro de hidrógeno, explicó el vulcanólogo. Esto indica a los expertos que no se puede considerar extinguido.