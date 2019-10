Sin embargo, la grabación resultó no ser de lo que se creía “Si eso se hubiera tratado de una explosión volcánica, habría quedado registrada en la red de monitoreo del Popocatépetl y definitivamente ese no fue el caso. Los sismógrafos y demás equipo que tenemos instalado en el Popocatépetl está lo suficientemente cerca del Iztaccíhuatl como para que cualquier actividad de este volcán también quede registrada en la red. Y eso no ocurrió, de tal manera es que lo que sí podemos afirmar es que no se trató de una explosión volcánica”, informó el Dr. Ramón Espinosa Pereña, subdirector de Riesgo Volcánico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) a Infobae México.