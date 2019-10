López Obrador se limitó a decir que les había recomendado hacer una encuesta, “afortunadamente no me hicieron caso”. Afirmó que algunos militantes lo han buscado, pero se ha rehusado a intervenir en las problemáticas al interior del partido que fundó. “Cuando alguien quiere tratarme el tema, inmediatamente les digo: no tengo nada que ver, no me importa, no me interesa; tengo otra encomienda”, aseguró.