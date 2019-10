La presentación comenzó con la demostración del talento de los cuatro personajes principales: Pedro Moreno como “Billy Flynn” con el número “Sólo me importa”, siguió María León como “Roxie Hart” con una canción homónima, Michelle Rodríguez salió a escena en el personaje de “Mama Morton” en el número “Mami buena es” y para finalizar salió uno de los actos más esperados, Biby Gaytán como “Velma Kelly” en la que demostró que estaba dispuesta a llevar “Todo el Jazz”.