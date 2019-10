El ex precandidato a jefe de gobierno de la capital mexicana destacó que “estos errores siempre tienen consecuencias”. “Creo que todo es mejorable, pero tenemos que hacer énfasis en que se tiene que cuidar la administración diaria”, añadió. “Por ejemplo, ya vemos que en el tema del dengue no se compraron los insecticidas y no se financió al personal para que saliera a hacer el trabajo comunitario que siempre se hacía. Ahí están los resultados”, dijo.