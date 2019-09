Sostuvo que tres empresas acaparaban todas las ventas de medicamentos al Gobierno, "y además (era) medicina carísima; se pagaba dos, tres veces más que su costo real".

"Eso se acabó. Están molestos y quisieron jugar a las vencidas. Quisieron boicotear no vendiendo la medicina que se necesita para los niños con cáncer. Di la orden de que se comprara en el extranjero, y ya ayer llegó la medicina para los niños de cáncer. Se compró en Francia", precisó.

Añadió que todo el medicamento que se necesite "si no se consigue aquí lo conseguimos en cualquier país del mundo, porque la salud es lo primero y no vamos a permitir ningún chantaje, no se va a dar de ninguna manera marcha atrás en el combate a la corrupción".