“El papá fue muy cruel, lo violaron los amigos, era un niño, todo lo que no debía pasarle a un niño, a él le pasó. Su papá no estaba, su mamá era una mujer sola, desprotegida, no sé si no supo o no quiso saber, pero era muy fuerte lo que le pasó”, dijo Anel, quien aseguró que los causantes de la violación fueron otros niños.