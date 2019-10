En 2007, Anel publicó su autobiografía “Volcán apagado: Mi vida con el príncipe de la canción” en donde reveló que usó drogas e incluso se llegó a prostituir. Reveló detalles de su vida con el cantante. No obstante, ella dijo sentirse arrepentida de haber hecho y publicado el libro. “Lo hice por dinero... No lo debería haber hecho nunca, pero por otro lado había cosas de mi que me estorbaban”.