Cuando fue postulado por Peña Nieto, ya como presidente del país a ocupar un lugar en la Suprema Corte, Medina Mora también fue señalado por distintas organizaciones civiles por los hechos ocurridos en Atenco. “Que no se pueda determinar judicialmente su responsabilidad no quiere decir que no sean responsables de haber dado instrucciones a los policías y que no hayan recibido el entrenamiento adecuado para respetar los derechos fundamentales”, dijeron.