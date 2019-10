Los requisitos para los aplicantes son: ser mexicanos por nacimiento; ser solteros y no vivir en concubinato; edad mínima de 18 años y máxima de 30; una estatura mínima para los hombres de 1.63 metros y para las mujeres de 1.55 metros; un índice de masa corporal entre 18.5 y 27.9; no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas; carta de antecedentes no penales; y no presentar perforaciones, a excepción de aquellas en los lóbulos de las mujeres.