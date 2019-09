Sin embargo, el dinero se esfumó. En 2008, el cantante confesó ante la prensa que para ese entonces, ya tenía 15 años sobrio, y se daba cuenta de que fue débil de carácter. Recordó que nunca podía hacer lo que quería porque su vida se convirtió en solo trabajar, hecho que le impidió ver crecer a sus hijos y “por ejemplo, invertir en un negocio o algo que me permitiera no pasar por lo que estoy pasando ahora. Por dejar que la gente te maneje, sobre todo lo que ganaba. Yo ignoraba que tenía que poner atención a eso. Yo me dediqué al show, a lo musical, a grabar discos, nunca me imaginé que me iba a quedar sin un centavo”.