"Me puse a investigar cuánto era el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo en esos tres países centroamericanos es del doble de lo que es el salario mínimo en México; fíjense en qué nivel estábamos de deterioro económico y social, por eso debemos mejorar los salarios; vamos a ir haciéndolo poco a poco de manera gradual, porque no se puede por decreto", aseguró.