En septiembre de 2006 una de las peores escenas de masacre en el municipio de Uruapan, Michoacán, tuvo lugar en un centro nocturno, donde tras amagar a las personas que se encontraban ahí y hacer disparos al aire, un comando armado arrojó cinco cabezas humanas, junto a las cuales colocaron una cartulina: "La familia no mata por paga. No mata por mujeres, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente", escribieron.