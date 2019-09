"¿Qué es displasia de cadera? La displasia de cadera, es una enfermedad degenerativa y es muy común en perritos como yo , ósea que afecta a muchos amiguitos alrededor del mundo. Es hereditaria y puede llegar a ser tan dolorosa para nosotros que en estado avanzado llega incluso a incapacitarnos. Aunque no existe cura hay tratamientos que permiten aliviarnos el dolor y mejorar nuestra calidad de vida, estos tratamientos pueden ser médicos (no quirúrgicos) o quirúrgicos. Parte de mi tratamiento no quirúrgico es mantenerme mensualmente con estos medicamentos y quiero darle las gracias de todo corazón a todos por sus compras. Gracias a cada uno de ustedes mis medicamentos no me faltarán este mes. Que dios y la vida les múltiple tanto cariño que me han dado", describieron sus dueños.