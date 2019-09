El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo al ser cuestionado sobre las declaraciones de los abogados de "El Chapo": "Me gustó la declaración, para que digo que no, si si. No se si sea cierta, no puedo yo verificarlo pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México yo lo veo bien, lo celebro".