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Familia de Juan de Dios Pantoja comparte mensajes de condolencia a Kimberly Loaiza tras la muerte de su mamá

Los restos de la señora Martínez ya son velados en una funeraria del puerto de Mazatlán

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Familia de Juan de Dios Pantoja comparte mensajes de condolencia a Kimberly Loaiza tras la muerte de su mamá (Fotos: RS)
Familia de Juan de Dios Pantoja comparte mensajes de condolencia a Kimberly Loaiza tras la muerte de su mamá (Fotos: RS)

La muerte de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, se confirma este 18 de junio en Mazatlán tras varios meses de hospitalización.

Según el periodista Felipe Osuna en redes sociales, los restos de la señora Martínez ya son velados en una funeraria del puerto, en una ceremonia privada solicitada expresamente por la familia.

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Los mensajes de la familia Pantoja en redes sociales

En medio de la reserva pública, la familia de Juan de Dios Pantoja ha compartido mensajes de condolencia a Kimberly Loaiza a través de plataformas digitales. La suegra de Kimberly y madre de Juan de Dios, Zitliali Núñez, publicó en Instagram dos mensajes acompañados de fotos familiares.

En uno de ellos se lee: “Son tantos momentos bonitos mi querida Mari, te quiero mucho, descansa en paz. ”. En otra imagen, agregó: “Tantos momentos bonitos que pasamos juntos que solo tú y yo sabemos, vuela alto!”.

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Los mensajes de la familia Pantoja en redes sociales (Foto: RS)
Los mensajes de la familia Pantoja en redes sociales (Foto: RS)

En la parte superior de las imágenes también se observa el texto: “Jimmy Quijano · Yo Te Extrañaré (feat. G...” y “Ver reel completo > aliparrax, marymartinezrl y zitilialinunez”, lo que sugiere la intención de rendir homenaje mediante música y recuerdos compartidos.

Funeral en privacidad y sin acceso a medios

De acuerdo con lo expuesto por Felipe Osuna, los servicios funerarios de Mary Martínez se realizan de manera privada. El periodista aseguró: 

“Esta noche ya se velan los restos mortales de la señora Mary Martínez de Loaiza aquí en Mazatlán. Por respeto a la señora y a su familia, no les diré el lugar en el que está llevándose a cabo el velorio, que se está desarrollando en completa privacidad por petición expresa de sus familiares.” Osuna enfatizó que la ubicación exacta de la funeraria se mantiene en secreto a petición de los deudos.

Las exequias iniciaron la noche del 18 de junio, con la presencia exclusiva de familiares directos. No hay homenajes públicos ni acceso para seguidores, a diferencia de otros casos en el medio del entretenimiento.

Prolongada hospitalización y deuda médica

La señora Mary Martínez permaneció hospitalizada varios meses a causa de complicaciones derivadas de la diabetes, según El Sol de Mazatlán. El deterioro en su salud requirió intervenciones especializadas y una larga estancia en terapia intensiva. Durante este periodo, la familia enfrentó una deuda hospitalaria considerable, lo que motivó la solicitud de apoyo económico a través de redes sociales y plataformas digitales.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el monto de la deuda, seguidores y figuras del espectáculo se sumaron a las muestras de apoyo, mientras la familia mantuvo hermetismo sobre detalles médicos y la ubicación del hospital.

Steff Loaiza y Kimberly Loaiza
Steff Loaiza y Kimberly Loaiza

Silencio público de Kimberly y Steff Loaiza

Hasta el cierre de esta nota, Kimberly Loaiza y Steff Loaiza no han emitido ninguna postura pública sobre el fallecimiento de su madre. La ausencia de mensajes o publicaciones contrasta con la actividad habitual de ambas en redes sociales, donde suelen compartir aspectos de su vida familiar. Este silencio se interpreta como una decisión para resguardar el proceso de duelo y evitar la exposición mediática en un momento crítico.

El fallecimiento de Mary Martínez marca el final de un periodo de incertidumbre para la familia, que enfrentó tanto el problema médico como la presión pública y el debate sobre el apoyo financiero. La noticia ha generado mensajes de pésame en distintas plataformas, aunque la reacción oficial de la familia permanece en privado.

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