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Sergio Paz, el aficionado brasileño que llegó a México y que ha recorrido seis Mundiales en su bicicleta: “La gente mexicana es muy calurosa”

Originario de São Paulo, Brasil, su amor por el futbol comenzó desde muy pequeño

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Aficionado brasileño viajó con su bicicleta al Azteca, la cual ha llevado a otros 5 mundiales

La bicicleta de Sergio Paz, aficionado brasileño, ha sido su acompañante durante seis Mundiales y este año no es la excepción. Desde la Copa de Mundo de Alemania 2026, hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Originario de São Paulo, Brasil, su amor por el futbol comenzó desde muy pequeño. En entrevista con Infobae México, Sergio compartió que México es un país que le gusta mucho, recuerda que desde que miro el Mundial de 1970 cuando la gente mexicana apoyaba a Brasil, quedó muy feliz.

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La bicicleta de Sergio Paz, aficionado brasileño, ha sido su acompañante durante seis Mundiales y este año no es la excepción (César Márquez | Infobae)
La bicicleta de Sergio Paz, aficionado brasileño, ha sido su acompañante durante seis Mundiales y este año no es la excepción (César Márquez | Infobae)

Durante la charla, Sergio destacó que su entrañable bicicleta pintada con los colores de la bandera brasileña, lo ha acompañado durante las últimas seis justas mundialistas. Aunque la desarma para transportarla en el avión, es su medio de movilidad durante su viaje.

Con más de 230 kilómetros recorridos hasta el momento, su bici lo acompañará hasta Canadá, donde disfrutará el Mundial con su sobrina. Aunque no tiene boletos para ningún partido, disfrutará toda la justa en compañía de su familia.

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Con más de 230 kilómetros recorridos hasta el momento, su bici lo acompañará hasta Canadá, donde disfrutará el Mundial con su sobrina (César Márquez)
Con más de 230 kilómetros recorridos hasta el momento, su bici lo acompañará hasta Canadá, donde disfrutará el Mundial con su sobrina (César Márquez)
“México es un país que me gusta mucho. Cuando era un niño y tenía 10 años he visto el Mundial de 1970. Me encantó la gente mexicana era fanáticos de Brasil. Vi un monumento a Pele y me quedé muy feliz. Estoy con mi bicicleta, este es el sexto Mundial de la bicicleta, estuvimos en Alemania 2026, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora aquí en México”

Su predicción para el Mundial

En cuanto a sus expectativas para esta Copa del Mundo, Paz aseguró que los candidatos para ganar el trofeo son Francia y España. Sin embargo, destacó que quiere ver una final entre México y Brasil.

“No estamos muy fuertes este año, nuestra estrella mayor es Neymar que no está en buena forma física. Ustedes saben que futbol cualquiera puede ganar. Me gusta mucho el país, la gente mexicana es muy calurosa, son muy hospitaleros. Viva México”, finalizó.

Imagen dividida: Carlo Ancelotti con gorra amarilla y chaqueta azul a la izquierda; Neymar Jr. con camiseta amarilla de Brasil y el número 10 a la derecha.
El entrenador Carlo Ancelotti y el delantero Neymar Jr. compartirán el plantel de Brasil en el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio también señaló que Neymar es el jugador más importante de la Selección Brasileña, aunque mencionó que no se encuentra en su mejor momento físico. Finalmente, el fiel aficionado de Brasil destacó el cariño caluroso de la afición mexicana.

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