María Fernanda Ortiz asumirá la Secretaría de Movilidad tras gestión de Claudia Díaz, señalada por aumento de siniestros y comparendos

Las cifras oficiales reportan un aumento cercano al 20% frente al mismo periodo de 2025, un balance que reaviva dudas sobre la eficacia de las políticas aplicadas y presiona a la administración entrante - crédito montaje Johan Largo/Infobae

La llegada de María Fernanda Ortiz a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá marca el inicio de una etapa crucial para la ciudad, tras la salida de Claudia Díaz, que dejará el cargo el 1 de julio después de dos años y medio de gestión. Ortiz asume la dirección en un contexto marcado por profundas transformaciones en la infraestructura vial, retos persistentes de congestión y una ciudadanía que reclama mejoras tangibles en su movilidad diaria.

Durante la administración de Díaz, la Secretaría de Movilidad consolidó estrategias enfocadas en la seguridad vial y la gestión del tráfico, implementando acciones como la instalación de 180 resaltos en vías arteriales, lo que contribuyó a reducir en 50% los lesionados vulnerables y mejoró el cumplimiento de los límites de velocidad en más del 70% de los tramos intervenidos. Además, la creación del Centro Estratégico de Movilidad, con 10.000 cámaras de monitoreo y herramientas de inteligencia artificial, permitió anticipar episodios de congestión vehicular y reforzó la capacidad de respuesta ante incidentes.

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Avances y controversias en la gestión saliente

La administración de Díaz fue reconocida por fortalecer el enfoque integral de la movilidad, priorizando la seguridad vial, la articulación institucional y la gestión tecnológica. Entre los logros destacados figura el incremento en los operativos de control vial, que pasaron de 8.500 en 2023 a cerca de 28.000 en 2025, gracias a la ampliación del cuerpo de agentes civiles de tránsito y la renovación de la flota operativa.

Se implementaron 55 medidas de gestión del tráfico que permitieron mejorar los tiempos de viaje hasta en un 34% en la carrera Séptima y en otros corredores principales de la ciudad, como la avenida Boyacá, la calle 80 y la Autonorte, donde los trayectos se acortaron hasta un 10%.

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La gestión de Claudia Díaz en la Secretaría de Movilidad de Bogotá instaló 180 resaltos y reportó una reducción del 50% en lesionados vulnerables - crédito Secretaría de Movilidad

Asimismo, se gestionaron 18.000 Planes de Manejo de Tráfico para facilitar la movilidad segura en medio de más de 1.200 frentes de obra, y se modernizó la red semafórica con 1.700 nuevas cámaras conectadas al sistema inteligente de gestión.

Uno de los principales retos que deberá enfrentar Ortiz es la percepción negativa que deja la gestión anterior, señalada por sectores del Concejo y la ciudadanía por el aumento en la congestión, el énfasis en sanciones y la falta de resultados visibles. Según cifras oficiales, durante los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 208 fallecidos en siniestros viales, un incremento cercano al 20% respecto al mismo periodo de 2025, lo que encendió alertas sobre la efectividad de las políticas de seguridad vial.

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Los retos planteados por el Concejo y la ciudadanía

El concejal Juan David Quintero, del Neo Liberalismo, señaló que la principal tarea para la nueva secretaria será transformar la visión de la entidad hacia una verdadera Secretaría de Movilidad, que priorice a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, quienes representan el 70% de los viajes en Bogotá. Quintero advirtió sobre la baja proyección en la construcción de nuevas ciclorrutas, con apenas 30 kilómetros previstos, y recalcó la necesidad de preparar la ciudad para la llegada de la primera línea del metro, así como de recuperar el sistema TransMilenio.

Quintero afirmó que “el principal reto de la nueva Secretaría de Movilidad es reconocer que la Secretaría de Movilidad es una Secretaría de Movilidad y no solamente una Secretaría de Tránsito”, haciendo énfasis en la importancia de extender la infraestructura para modos alternativos de transporte y garantizar la protección del espacio público alrededor del viaducto del metro.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá aumentó los operativos de control vial de 8.500 en 2023 a cerca de 28.000 en 2025 con más agentes civiles y nueva flota - crédito Colprensa

Por su parte, el concejal Julián Forero expresó que la salida de Díaz representa un alivio para Bogotá y criticó que, a pesar de contar con uno de los presupuestos más altos de la ciudad, la gestión saliente deja una urbe más congestionada, con mayor número de sanciones y una insatisfacción ciudadana creciente. Forero enfatizó el aumento en los operativos de control, con más de 92.000 comparendos y 16.000 vehículos inmovilizados solo en 2025, y denunció que la prioridad de la entidad parecía estar en la imposición de multas y el recaudo, más que en la solución de los problemas de movilidad.

Los cuestionamientos también incluyen la instalación masiva de taches, bolardos y resaltos, la extensión de las Zonas de Parqueo Pago y las recurrentes denuncias por abusos de autoridad y fallas en el sistema de patios y grúas. Forero hizo un llamado a Ortiz para que “trabaje pensando en los bogotanos, atienda los problemas de los barrios y deje de administrar el caos como si fuera algo normal”.

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Expectativas y prioridades de la nueva gestión

La designación de María Fernanda Ortiz llega en un momento en que la Secretaría de Movilidad enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y mostrar resultados concretos en la reducción de los tiempos de viaje, la mejora de la seguridad vial y la promoción de una movilidad sostenible e inclusiva.

Entre los retos inmediatos figuran la coordinación con el avance de la primera línea del Metro de Bogotá, la ampliación y mejora de la red de ciclorrutas y andenes, la recuperación del sistema TransMilenio y la revisión de las políticas de sanción y control. Ortiz deberá también responder a las críticas sobre la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones y revisar el impacto de las medidas implementadas en la gestión anterior para corregir aquellas que hayan generado inconformidad.

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El Concejo de Bogotá pidió a María Fernanda Ortiz priorizar peatones, ciclistas, TransMilenio y la preparación para la primera línea del Metro de Bogotá, además de revisar sanciones y participación ciudadana - crédito Concejo de Bogotá

El futuro de la movilidad en Bogotá dependerá de la capacidad de la nueva secretaria para articular los intereses de los diferentes actores viales, gestionar los proyectos de infraestructura en marcha y diseñar políticas que prioricen la movilidad de quienes más lo necesitan. Ortiz asume la responsabilidad de conducir a la ciudad hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y equitativo, bajo la mirada atenta de un Concejo exigente y una ciudadanía expectante.