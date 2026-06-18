México

Morena advierte ruptura con PVEM en San Luis Potosí por posible candidatura de Ruth González en 2027

Citlalli Hernández Mora fijó la postura de Morena sobre la posible candidatura de la senadora en San Luis Potosí

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Pintura acuarela de dos mujeres. La de la izquierda con gafas y chaqueta vaquera sobre fondo rojo. La de la derecha con chaqueta verde y fondo verde con un tucán.
Ilustración en acuarela que muestra a dos mujeres con perfiles políticos distintos, enmarcando a la izquierda el rojo de MORENA y a la derecha el verde del Partido Verde Ecologista de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión política rumbo a las elecciones de 2027 ha comenzado a escalar en San Luis Potosí. El partido Morena ha enviado un mensaje claro a sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM): si la actual senadora con licencia, Ruth González, busca la gubernatura del estado, la coalición entre ambas fuerzas políticas quedará descartada en la entidad.

En una reciente entrevista con la periodista Azucena Uresti, la presidenta de la Comisión Nacional de las Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, abordó las especulaciones sobre la candidatura en San Luis Potosí y fue tajante respecto a los lineamientos internos del partido.

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Hernández Mora explicó que, aunque todos los militantes tienen derecho a participar en los procesos, existen restricciones ineludibles aprobadas tanto por la Comisión de Elecciones como por el Consejo Nacional del partido. Entre estas reglas destaca una prohibición explícita: el nepotismo.

Ilustración en acuarela de una mujer sonriente con gafas y blusa gris, sobre un fondo rojo oscuro con logos de Morena, PVEM y PT rotos.
Una mujer sonriente, presumiblemente una política, se erige frente a los logotipos de los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), representados con un estilo de acuarela fragmentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista con Uresti, la dirigente morenista detalló la postura oficial:

“Mira, yo primero diría, todos nuestros militantes tienen derecho a participar, hay una convocatoria ya con reglas muy claras, con requisitos muy puntuales. Evidentemente así como tienen derecho a participar, tienen la obligación de asumir las reglas que pone el partido (...) Hay una regla que es sin duda esta del nepotismo”.

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Para calmar las aguas sobre una ruptura anticipada, Citlalli Hernández citó una frase recurrente dentro del movimiento para pedir cautela hasta que se formalicen los registros:

  • “No se puede bajar a quien no se ha subido”.
  • “Hay que ver quiénes se registran en el marco del derecho”.

Licencia en el Senado aviva las especulaciones electorales

La advertencia de Morena, cobra especial relevancia tras los recientes movimientos legislativos de la senadora del Partido Verde.

Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
Fotografía de archivo que muestra a los asistentes de una sesión en el Senado de la República en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Los pasos que han encendido las alertas sobre sus intenciones para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 son los siguientes:

  • Separación del cargo: El pasado 28 de mayo, el Senado de la República le concedió licencia oficial a Ruth González para separarse de sus funciones legislativas.
  • Relevo en el escaño: Tras su salida, su suplente, Virginia Zúñiga Maldonado, asumió las responsabilidades en la Cámara Alta.
  • El factor político: La solicitud de licencia de González ha sido interpretada en los círculos políticos como el primer paso en su estrategia para buscar la candidatura estatal, lo que de inmediato activó los estatutos anti-nepotismo de Morena para condicionar la alianza.

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