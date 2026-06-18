Emboscan y asesinan a jefe de la AMIC durante operativo en Ímuris, Sonora

Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad en Sonora. (FGJE Sonora)

Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) adscrito a la base operativa de Imuris, en Sonora, fue asesinado la madrugada de este jueves en una agresión armada tipo emboscada.

Los hechos ocurrieron cuando el agente se encontraba en la colonia El Greco y fue atacado por sujetos desconocidos. Tras reportarse el crimen, personal de Servicios Periciales acudió al sitio y procesó el lugar.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya se encuentra realizando actos de investigación por el homicidio, así como la realización de entrevistas, análisis periciales y demás diligencias para establecer las circunstancias precisas del ataque.

De acuerdo con las autoridades, el agente se desempeñaba como jefe de grupo en la base operativa de la AMIC en Imuris y había participado en diversas acciones para el combate a la delincuencia, incluida la detención de objetivos prioritarios.

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La institución anunció que actuará, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, “con toda la capacidad institucional para identificar, ubicar y capturar” a los responsables del crimen.

Fiscalía General de Justicia de Sonora lamentó el crimen

Foto: Fiscalía de Sonora

Luego de confirmar el asesinato, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un mensaje en el que reconoció el compromiso del agente Juan Manuel Quintana, quien desempeñó sus funciones “con honor y responsabilidad” en cumplimiento de su deber.

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“Reconocemos su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio, desempeñando con honor y responsabilidad las funciones encomendadas en cumplimiento de su deber al servicio de la sociedad sonorense”, escribió en redes sociales.

La institución extendió sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, y les deseó fortaleza ante lo que calificó como una pérdida irreparable.

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Otro agente fue asesinado junto a su esposa el año pasado

Un hecho similar ocurrió en marzo de 2025, cuando el agente de la AMIC, Roberto Eduardo “N”, y su esposa Marisela “N” fueron asesinados cuando se encontraban en el municipio de Altar, Sonora.

Los hechos ocurrieron cuando ambos fueron atacados a balazos al salir de una tienda de convivencia en donde habían comprado alimentos, específicamente en el cruce de la calle Plutarco Elías Calles y la carretera Altar-Oquitoa.

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El ataque contra el agente ministerial Roberto Eduardo “N” y su esposa Marisela “N”, ocurrió en Altar, Sonora (X)

El ataque provocó la muerte de Roberto Eduardo “N” y Marisela “N”, quienes quedaron al interior de su vehículo sin vida y con el parabrisas dañado por proyectiles de arma de fuego.

Un mes después, el 23 de mayo de 2025, se registró un ataque armado contra agentes de la AMIC en Hermosillo que dejó como saldo un agente ministerial muerto y un presunto agresor abatido

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La agresión ocurrió a las 14:35 horas en la colonia Tres Reynas. La Fiscalía de Sonora informó que el elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Julio César Contreras Arroyo, realizaba labores de investigación relacionadas con narcomenudeo cuando fue atacado con armas de fuego y murió.

En ese mismo hecho, uno de los agresores fue abatido en el sitio y fue identificado como Francisco Daniel “N”, de 36 años, según la Fiscalía de Sonora. La institución agregó en un comunicado que los responsables ya estarían identificados y que se desplegó un operativo para ubicarlos.

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Foto: @michelleriveraa

La versión oficial también señaló que esas personas estarían relacionadas con carpetas de investigación por homicidio y otras actividades criminales. La dependencia expresó además su solidaridad con la familia del agente asesinado.