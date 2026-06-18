México

Detuvieron a dos policías por entregar a colombiano a célula del crimen organizado en Jalisco

El caso también incluía a una segunda persona de la misma nacionalidad que, según la investigación, habría sido retenida

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Las autoridades detivieron a dos policías al comprobarse que entregaron a un ciudadano colombiano al crimen organizado y retener a otra persona de la misma nacionalidad Foto: Fiscalía Jalisco
Las autoridades detivieron a dos policías al comprobarse que entregaron a un ciudadano colombiano al crimen organizado y retener a otra persona de la misma nacionalidad Foto: Fiscalía Jalisco

Dos elementos de la Policía Municipal de Jamay fueron detenidos e imputados por desaparición forzada por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de un hombre de origen colombiano, a quien habrían entregado a un grupo armado tras detenerlo el 9 de junio. El caso también incluía a una segunda persona de la misma nacionalidad que, según la investigación, habría sido retenida.

El fiscal estatal Salvador González de los Santos informó que se acreditó que la víctima fue golpeada y permaneció privada de la libertad durante dos días. “Se ha logrado acreditar que la víctima fue golpeada y lo mantuvieron privado por dos días para luego ser liberado junto con otra persona también de origen colombiano”, afirmó el funcionario.

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De acuerdo con la investigación, los hechos iniciaron tras un incidente menor en una tienda de autoservicio que ya había sido atendido. Después de ese episodio, los policías presuntamente trasladaron al hombre a los separos municipales, donde permaneció entre cuatro y cinco horas.

Más tarde, la víctima habría sido llevada en una patrulla a una zona despoblada, donde presuntamente fue entregada a un grupo de alrededor de ocho hombres armados. En ese sitio, según las indagatorias, fue golpeada y mantenida cautiva hasta que fue liberada junto con otra persona también de nacionalidad colombiana.

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Un agente de la Policía Nacional Civil corta cadenas de un hombre secuestrado mientras otros oficiales detienen a tres captores arrodillados en un almacén oscuro.
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala liberan a una víctima de secuestro y detienen a tres individuos en un almacén durante una operación de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pesquisas quedaron a cargo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que inició las diligencias y realizó un cateo en la comisaría de Jamay con apoyo de la Secretaría de Seguridad. En ese operativo fueron detenidos Octavio N y Víctor N, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión.

González de los Santos detalló que el cateo se ejecutó en días previos y derivó en la localización de los dos elementos municipales señalados. “Los investigadores de la Vicefiscalía en personas desaparecidas iniciaron de inmediato con las indagatorias, ejecutándose un cateo en días pasados en dicha comisaría, en la que fue localizado dos policías con las que ya se contaba orden de aprehensión, Octavio N y Víctor N, ambos elementos ya fueron imputados por el delito de desaparición forzada”, declaró.

La Fiscalía del Estado señaló que las investigaciones continuaron para esclarecer la situación de la segunda víctima mencionada en el expediente. En el mismo caso, la audiencia de vinculación a proceso se desarrolló este jueves, mientras se definía la situación jurídica de los imputados.

  • Detuvieron e imputaron a Octavio N y Víctor N, policías municipales de Jamay, por desaparición forzada.
  • La víctima colombiana habría sido retenida tras hechos del 9 de junio, y habría permanecido privada de la libertad dos días.
  • La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas realizó un cateo en la comisaría y la Fiscalía estatal mantuvo abierta la investigación por una segunda víctima.

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