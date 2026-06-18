El Mundial 2026 desplaza a los mexicanos hasta en el lenguaje: usar el inglés en un país hispanohablante es una decisión geopolítica

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La llegada del Mundial 2026 a México representa mucho más que la organización de un torneo de futbol: implica una batalla por el derecho a narrar, nombrar y mostrar la fiesta deportiva ante el planeta. La discusión sobre el idioma oficial del evento rebasa detalles logísticos y revela una decisión política y cultural de fondo.

El uso predominante del inglés en la comunicación oficial del torneo constituye una forma de relegar al español, incluso en un país donde más de 120 millones de personas lo hablan cotidianamente. Este hecho transforma a México en “escenario pintoresco”, como advierte para IBERO el Dr. César Villanueva Rivas, especialista en diplomacia cultural, y no en protagonista de su propio relato. El país queda reducido a la función de anfitrión colorido: estadios, folclor, fiesta, pero sin la potestad de nombrar ni explicar lo que ocurre en su propio espacio.

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El académico sostiene que este fenómeno no responde a un capricho nacionalista, sino a una pregunta legítima: “¿Quién tiene derecho a nombrar lo que ocurre en su propia casa?” La invisibilización del idioma local implica que la cultura mexicana es bienvenida como espectáculo, pero excluida como voz autónoma.

La elección del idioma en un evento global no es neutra ni inocua. “Quien decide en qué idioma se anuncia un gol, se redacta una norma o se nombra una sede, decide también quién se siente parte del evento y quién se siente visitante en su propia ciudad”, señala Villanueva Rivas. El lenguaje, como lo planteó Pierre Bourdieu, es capital simbólico y una frontera de pertenencia o exclusión.

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El español es la segunda lengua materna más hablada del mundo y, sin embargo, su presencia en el Mundial se justifica solo como un asunto de logística. Para el investigador, esta minimización es “francamente, no querer ver lo obvio”, un gesto discriminatorio que limita la representación cultural de millones.

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El idioma como instrumento de poder y geopolítica

El argumento oficial para priorizar el inglés suele ser pragmático: mayor alcance de mercado, facilidad operativa y más patrocinadores. Sin embargo, la hegemonía del inglés responde a una estrategia de poder suave, según la definición de Joseph Nye: imponer reglas y narrativas que se perciben como universales y naturales. Así, la política lingüística de la FIFA y los organizadores termina moldeando la imagen de la región y decidiendo “quién da el tono, quién pone la narrativa, quién define qué versión de Norteamérica se proyecta al mundo”.

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El Mundial de 2026, co-organizado por México, Estados Unidos y Canadá, representa una negociación implícita en la que el español queda en desventaja. Esta situación cuestiona la supuesta inclusión y diversidad que promueve el evento, pues “Norteamérica, en buena medida, habla español”. Dejarlo fuera de la esfera oficial es ignorar la composición cultural real del continente.

La proyección internacional de México: ¿escaparate o sujeto activo?

México se enfrenta a una oportunidad única para mostrarse ante el mundo, pero la pregunta central es: ¿qué va a mostrar y cómo lo hará? La ceremonia inaugural fue una muestra de estereotipos y lugares comunes: sombreros, bailes, fiesta, pero poca agencia sobre el propio relato. El riesgo es que el país quede confinado a la función de fondo exótico, sin voz ni capacidad de hablar por sí mismo.

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El Dr. Villanueva Rivas insiste en que la diplomacia cultural no es un asunto exclusivo de cancillerías. El reto consiste en articular una agenda propia, con una presencia real del español y una programación cultural autónoma, no sujeta a los filtros de la FIFA ni a la auto-exotización. “Es menester ver y promover arte, gastronomía, música, literatura, cine, no como adorno folclórico, sino como argumento mayor”.

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La experiencia de los Juegos Olímpicos de 1968 demuestra que sí es posible construir una narrativa nacional potente y reconocida. En el caso actual, el español no debería defenderse solo: el Mundial reúne a naciones hispanohablantes como Argentina, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, Uruguay, Chile y México, además de los más de setenta millones de hispanohablantes en Estados Unidos y Canadá.

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Un legado más allá de la infraestructura

El reto para México tras el Mundial es negociar una presencia real del español en la comunicación oficial, construir una agenda cultural soberana y documentar el evento desde adentro. “Me apena decir que una nación que presta sus estadios sin negociar sus condiciones materiales y la narrativa que quiere presentar, no está siendo un anfitrión real. Es más bien un ‘socio-sede’ con fines meramente comerciales”.

En síntesis, el Mundial 2026 no solo pone a prueba la infraestructura y la capacidad organizativa, sino la autonomía cultural y lingüística de México. El riesgo es que la mayor vitrina internacional de las últimas décadas se convierta en una oportunidad perdida para contar, desde el propio idioma, la historia que el país desea proyectar al mundo.

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