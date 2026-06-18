Paz narca por el Mundial ha reducido homicidios y crímenes de alto impacto, según especialista

Ilustración conceptual de una tregua simbólica entre el CJNG y Los Chapitos, mostrando a dos figuras armadas caricaturizadas chocando puños sobre un balón con la palabra 'Tregua' en un campo de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista en seguridad, David Saucedo, aseguró que la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó el fin de la alianza que tenía ese grupo delictivo con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, para enfrentar a La Mayiza.

En entrevista con Aristegui en Vivo, Saucedo señaló que desde el 2025, agencias de inteligencia de Estados Unidos documentaron la existencia de un acuerdo entre ambas organizaciones criminales, aunque esa información permaneció restringida a círculos de inteligencia hasta que fue mencionada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recientemente.

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“Desde el año pasado el gobierno de los Estados Unidos, en distintos informes de inteligencia, dio a conocer que el Cártel Jalisco había establecido un pacto con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para enfrentar a El Mayo Zambada y a sus hijos, La Mayiza”, explicó Saucedo.

De acuerdo con el especialista, la alianza se consolidó una vez iniciada la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa detonada tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y que Los Chapitos buscaron respaldo externo debido a que enfrentaban una posición armamentística menos favorable frente a la facción rival.

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Sostuvo que Audias Flores fungió como intermediario en las negociaciones entre ambos grupos y como parte del acuerdo, dijo, el Cártel Jalisco Nueva Generación habría proporcionado hombres armados, armas y municiones, para reforzar a Los Chapitos en los enfrentamientos contra La Mayiza.

Con la detención de El Jardinero, habría acabado el acuerdo entre el CJNG y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cambio, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habrían cedido espacios de operación y rutas para el tráfico de drogas, tanto en México como en Estados Unidos, como la ruta que tiene en la costa oeste de los Estados Unidos en la zona metropolitana de Los Ángeles.

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Con esto, el CJNG aprovechó la guerra interna del Cártel de Sinaloa como una “jugada de ajedrez” para debilitar simultáneamente a Los Chapitos y a La Mayiza, expandir su presencia territorial, y ganar rutas para el tráfico de drogas, afirmó el especialista.

“El Mayito Flaco iba ganando posiciones, entra el Mencho a respaldar Los Chapitos para prolongar esta sangria en el Cartel de Sinaloa; lo que hizo el Cartel Jalisco es una jugada de ajedrez; es decir, aportar recursos para que las dos facciones del Cartel Sinaloa se autodestruyeran, evidentemente con el objeto después de apoderarse de los vastos territorios del imperio que ha construido a lo largo de décadas el cartel de Sinaloa”.

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Señaló que el grupo encabezado por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, respondió construyendo una red de alianzas con organizaciones rivales del CJNG en distintas regiones del país.

Entre estos grupos enemigos del CJNG se mencionó al Cártel Nueva Plaza en Jalisco, el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Cárteles Unidos en Michoacán, el Cártel Chiapas-Guatemala en la frontera sur y La Unión Tepito en la Ciudad de México.

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“Ahora que ya Los Chapitos no cuentan con el respaldo en armas, hombres y municiones que les estaba proporcionando el Cártel Jalisco, tienen una situación de fuerzas que les es desfavorable”, dijo Saucedo en la entrevista.

La detención de El Jardinero fortaleció la posición de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, identificado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, dentro de la sucesión dentro del CJNG.

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“Después de la captura de El Jardinero, Valencia se convierte en el único e indiscutible líder del Cártel Jalisco”.

Tras estas situaciones, el especialista en seguridad dijo que en la actualidad existen en México tres grandes estructuras criminales con capacidad nacional: el Cártel de Sinaloa, que se encuentra en una guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza; el CJNG, que atraviesa un proceso de reacomodo en su liderazgo y La Nueva Familia Michoacana.

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Por debajo de ellos, hay organizaciones regionales que aunque tienen menor presencia nacional, representan “un dolor de cabeza” para los gobiernos estatales. Entre estos están Los Tlacos o Los Ardillos en Guerrero; el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la Unión Tepito en la Ciudad de México.

Paz narca ha disminuido homicidios en el Mundial

Saucedo planteó que durante las últimas semanas se ha observado una disminución de homicidios y delitos de alto impacto en varios estados afectados por disputas entre organizaciones criminales.

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David Saucedo es un reconocido analista político y consultor mexicano que ha trabajado en programas del gobierno de su país: es también especialista en seguridad pública y en temas de narcotráfico - crédito @David_Saucedo_/X

Reconoció que no existen elementos públicos que permitan confirmar un acuerdo formal, pero consideró posible que los grupos criminales estén reduciendo temporalmente la confrontación durante el desarrollo de la Copa Mundial de Futbol.

Sostuvo que la disminución de homicidios en distintas entidades del país podrían estar vinculadas a la tregua entre el CJNG y Los Chapitos, lo que habría contribuido a reducir los niveles de violencia en zonas de alta incidencia.

“Me parece que es una especie de acuerdo tácito de no hacer olas durante el Mundial, permitir que la Copa Mundial se realice sin delitos de alto impacto y sin acciones que generen represalias de los cárteles”, dijo.

Dijo que esta tregua solamente será durante la justa deportiva.