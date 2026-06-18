La Flip alertó por estigmatización de Abelardo de la Espriella contra periodistas y medios tras investigaciones sobre su campaña

La controversia surgió tras la publicación de una investigación de Cambio sobre pagos reportados por la campaña de De la Espriella a una presunta empresa fantasma - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) emitió una alerta sobre lo que calificó como una profundización del discurso hostil del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y de su campaña contra periodistas y medios de comunicación, luego de la publicación de investigaciones relacionadas con su aspiración a la Presidencia de la República.

Según la organización, los señalamientos realizados por el candidato y por miembros de su equipo de campaña representan una amenaza para las condiciones necesarias del debate democrático y para el ejercicio libre del periodismo.

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La alerta se produjo después de la publicación, el 16 de junio, de un artículo de Cambio titulado “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”. De acuerdo con la Flip, tras la divulgación de ese contenido, De la Espriella y su abogado, Germán Calderón España, aseguraron sin presentar pruebas que la información difundida por el medio era falsa.

Cuestionamientos a investigaciones periodísticas

La FLIP también cuestionó declaraciones del abogado Germán Calderón España, quien aseguró públicamente que periodistas de Cambio han atacado al candidato desde el inicio de la campaña y atribuyó responsabilidades éticas al medio - crédito @GermanCalderonE/X

La fundación señaló que el movimiento Defensores de la Patria, que agrupa la campaña del candidato, remitió una solicitud de rectificación al medio en la que afirmó que la publicación hacía parte de “un juego sucio para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de segunda vuelta”.

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En ese mismo documento también se calificó al periodista Daniel Coronell como “periodista activista ideológico de izquierda”, al tiempo que se advirtió sobre la posibilidad de acudir a instancias judiciales en caso de que el medio no atendiera la solicitud de rectificación.

La Flip recordó que horas después de esa comunicación, Calderón España difundió un video en su cuenta de X en el que aseguró que “la Revista Cambio se ha perfilado por tener unos periodistas activistas ideológicos que han atacado a Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña”.

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Según la Fundación, este tipo de declaraciones sugieren un trato diferenciado hacia periodistas y medios de comunicación - crédito @GermanCalderonE/X

De acuerdo con el comunicado, posteriormente el abogado también dirigió mensajes al director de Cambio, Federico Gómez Lara, en los que señaló que el medio sería “éticamente responsable indirectamente” de la comisión de algunos delitos.

Para la organización, este tipo de afirmaciones hacen parte de un patrón de descalificaciones públicas dirigidas contra periodistas y medios que han realizado cubrimientos relacionados con la candidatura presidencial de De la Espriella.

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Declaraciones sobre periodistas en un eventual gobierno

La entidad advirtió que presentar las investigaciones periodísticas como acciones coordinadas para perjudicar una candidatura puede debilitar la confianza ciudadana en los medios de comunicación y restringir el acceso a información de interés público - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La Flip también hizo referencia a declaraciones entregadas por Abelardo de la Espriella el 17 de junio durante una entrevista concedida a Caracol TV. Según el comunicado, durante esa conversación el candidato manifestó que “hay periodistas que ejercen proselitismo político. A esos no les va a ir bien en mi gobierno”.

Frente a estas palabras, la fundación expresó su preocupación y sostuvo que ese tipo de afirmaciones sugieren la posibilidad de un trato diferenciado hacia periodistas de acuerdo con las opiniones que se les atribuyan o con la percepción que tenga el gobernante sobre su trabajo.

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La organización recordó que en una democracia ningún mandatario puede condicionar las garantías para el ejercicio periodístico a la afinidad o simpatía que le generen los medios de comunicación o los periodistas encargados de cubrir su gestión.

En su pronunciamiento, la fundación afirmó que existe un patrón de ataques contra la prensa caracterizado por descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, cuestionamientos a la independencia periodística, acoso judicial y acciones orientadas a deslegitimar investigaciones sobre asuntos de interés público vinculados con la candidatura presidencial.

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La entidad señaló además que tanto ella como otras organizaciones de la sociedad civil han realizado llamados reiterados al candidato para que se abstenga de estigmatizar a la prensa y promueva el respeto por la labor de vigilancia y crítica que desarrollan los periodistas. Sin embargo, aseguró que dichos llamados no han sido atendidos y que los ataques han continuado e incluso se han incrementado.

La Flip sostuvo que la protección de la libertad de prensa exige garantizar que periodistas y medios puedan investigar, cuestionar e informar libremente, sin estigmatización, represalias ni presiones indebidas por parte del poder político - crédito Juan Arias/Infobae

En su comunicado, la Flip sostuvo que este tipo de actuaciones pueden limitar el debate público, reducir el flujo de información disponible para la ciudadanía y afectar las condiciones necesarias para la rendición de cuentas en una democracia. Asimismo, advirtió que la situación adquiere una mayor relevancia debido a que los señalamientos provienen de una persona que aspira a ocupar la Presidencia de la República.

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La organización señaló que presentar el trabajo periodístico como una acción coordinada para perjudicar una candidatura, atribuir sin pruebas motivaciones políticas a periodistas y medios, o desacreditar de manera sistemática investigaciones de interés público, contribuye a deteriorar la confianza ciudadana en la prensa y a debilitar las condiciones para la deliberación democrática.

La Fundación también recordó que las candidaturas presidenciales están sometidas a un alto nivel de escrutinio público y que, aunque los actores políticos tienen derecho a utilizar los mecanismos legales disponibles para controvertir información que consideren inexacta, esos recursos no deben transformarse en herramientas destinadas a silenciar, castigar, intimidar o desalentar la labor periodística.

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