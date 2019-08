Pero la incertidumbre seguirá en dos sentidos, para el mundo de los narcos, no saber a ciencia cierta hacia dónde se dirige el Cártel de Sinaloa: si se extinguirá o se fortalecerá como antaño; por otro lado, esa incertidumbre se instalará en los sinaloenses y mexicanos mientras este gobierno de la cuarta transformación no acierte a concretar una política de atención al tráfico de drogas y a las agrupaciones criminales que la llevan a cabo. Más bien, parece un punto muerto que los ha dejado a la deriva, resultando lo que ya es de conocimiento público, un semestre inundado de asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros, robos y tráfico de drogas. El gobierno de la esperanza no ha podido enmendar esta falta que por décadas ha dejado a México en una alerta y un temor generalizado. Craso error el suyo haber declarado que no lo combatiría, esto en vez de apaciguarlos los alentó mucho más de lo debido, para el mundo criminal fue el claro mensaje de "hagan lo que quieran".