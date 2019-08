Rainer Huhle, ex miembro del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada y ex relator sobre el caso de México, advirtió que el país debe buscar a todos los desaparecidos y no sólo centrarse en el mediático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre 2014.