"Yo recuerdo pocas cosas del accidente, iba en primer lugar, gracias a la calidad del casco protector mi cabeza no sufrió mayor daño. Sé que gracias a la atención recibida en el hospital del IMSS salvé no sólo la vida sino que he vuelto a mi trabajo", declaró Víctor, quien antes de sufrir el trágico accidente se desempeñaba como doctor en matemáticas aplicadas, además de ser un deportista de alto rendimiento.