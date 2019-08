El plan, que ha sido discutido entre la industria bancaria y el gobierno, no ha sido completamente aprobado. No van a tomar una decisión final hasta después de que el banco central implemente su plataforma de pagos digitales conocida como CoDi el próximo mes, que es parte de un programa gubernamental más amplio para acercar a más mexicanos al sistema bancario y reducir el efectivo, según las personas, quienes pidieron no ser identificadas, ya que el plan no es público.