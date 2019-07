Las cifras que tienen el Observatorio Mexicano de enfermedades no transmisibles la cual refiere que no todos los medicamentos son surtidos, podrían no estar actualizadas, "recuerden que cuando llegamos nosotros encontramos un suministro muy bajo, no teníamos medicamentos, todo este esfuerzo que se ha hecho, nos ha ayudado a solventar, estábamos en cero".