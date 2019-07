Además de Tomás Zerón, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Abraham Eslava Arvizu, antiguo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo; Bernardo Cano Muñozcano, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; Carlos Gómez Arrieta, ex titular de la Policía Federal Ministerial en Guerrero; y Guadalberto Ramírez Gutiérrez, quien comandaba la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO.