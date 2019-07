"Me he vuelto más gruñón. Exploto más rápido. Antes para que yo me enojara era muy difícil. Ahora soy muy poco tolerante… No me da miedo ver muertos. He estado en balaceras, y la primera vez sí me dio miedo. Pero con el tiempo lo he asimilado. Sé que mi trabajo es muy peligroso, ya sea por el traslado en la moto -he tenido algunos accidentes fuertes- o por la forma en que me expongo todos los días. He estado en circunstancias difíciles y algunas en las que incluso mi vida corre peligro", reflexiona el fotógrafo. "Pero lo único en lo que siento que sí me ha afectado directamente es en mi relación. Después de seis años y un hijo, ahora estoy separado. Es un golpe duro para mí. Y yo sé que parte de todo esto es culpa de mi trabajo".