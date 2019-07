Durante el juicio contra "El Chapo" en una corte de Nueva York, ex miembros del Cártel de Sinaloa, aseguraron que funcionarios del más alto nivel de México recibieron sobornos de Guzmán Loera . Incluyendo titulares de la PGR, comandantes de zonas militares, al extitular de la AFI y ex secretario de Seguridad Pública y los dos ex presidente, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.