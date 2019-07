Además, aseguraron que ya no les pagarán el bono que recibían cuando estaban desplegados, lo que significa que les bajarán el sueldo. Pero eso no es todo, el salario que les corresponde como elementos de la Guardia Nacional lo recibirán hasta enero del 2020 y aún no saben la cantidad. Y a los que no aceptan dichas condiciones, se les está pidiendo su liquidación.