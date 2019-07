Por su parte, la cantante Belinda, quien provocó polémica después de haber apoyado de manera ferviente y pública a Andrés Manuel López Obrador en su camino a la presidencia no ha retirado su soporte "No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio", dijo en entrevista con el diario El Universal.