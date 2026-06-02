Cómo preparar agua de menta con jamaica para mejorar la digestión y reducir la inflamación

La flor de jamaica concentra betacaroteno, vitamina C y antocianinas que neutralizan los radicales libres y reducen la inflamación, mientras que la menta aporta mentol, un compuesto que relaja la musculatura del tracto digestivo y alivia el gas y la distensión abdominal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber agua de menta con jamaica combina dos plantas con propiedades documentadas: la primera calma el sistema digestivo y aporta un efecto refrescante inmediato; la segunda actúa como diurético natural, reduce la inflamación y es una fuente concentrada de antioxidantes. Juntas forman una infusión sin cafeína que puede incorporarse a la rutina diaria sin mayor complicación.

La jamaica aporta antioxidantes que combaten el daño celular

La flor de jamaica —conocida científicamente como Hibiscus sabdariffa— contiene betacaroteno, vitamina C y antocianinas, los pigmentos que le dan su color rojo intenso. Estos compuestos neutralizan los radicales libres, moléculas que dañan las células y contribuyen al desarrollo de enfermedades crónicas. También se le atribuye actividad antiinflamatoria: en estudios con animales y algunos ensayos en humanos, el extracto de jamaica redujo la inflamación de forma comparable a ciertos antiinflamatorios convencionales.

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La jamaica tiene efecto diurético comprobado: favorece la eliminación de líquidos retenidos a través de los riñones sin provocar el desgaste de electrolitos asociado a medicamentos diuréticos convencionales. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menta relaja el tracto digestivo y alivia la hinchazón

El mentol, compuesto activo de la menta, relaja la musculatura del tracto gastrointestinal. Eso se traduce en alivio del gas, la distensión abdominal y los espasmos. Revisiones de estudios clínicos con más de 700 pacientes documentaron que el aceite de menta reduce los síntomas del síndrome de intestino irritable de forma significativamente mayor que el placebo. En infusión, la planta conserva parte de esos compuestos activos y produce además una sensación de frescura que hace más fácil mantenerse hidratado.

Efecto diurético: elimina líquidos sin agotar el cuerpo

La jamaica tiene propiedades diuréticas reconocidas: favorece la eliminación de líquidos retenidos a través de los riñones sin provocar el desgaste de electrolitos que generan algunos medicamentos. Eso la convierte en una opción natural para quienes buscan reducir la sensación de pesadez o la hinchazón asociada a la retención de líquidos. La combinación con menta potencia ese efecto al promover también la motilidad digestiva, lo que contribuye a una sensación general de ligereza.

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Una bebida sin calorías que también apoya el metabolismo

El mentol de la menta actúa como antiespasmódico natural: revisiones clínicos con más de 700 pacientes documentaron que el aceite de esta planta reduce los síntomas del síndrome de intestino irritable de forma mayor que el placebo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varios estudios señalan que los polifenoles de la jamaica pueden reducir la absorción de grasa e influir en el metabolismo de los lípidos. Aunque ninguna infusión por sí sola produce pérdida de peso, el agua de jamaica con menta es una alternativa sin calorías al refresco o los jugos industriales, lo que la hace útil dentro de una dieta equilibrada. Su consumo regular también se ha asociado a una ligera reducción de la presión arterial en personas con valores elevados.

Cómo preparar agua de menta con jamaica

1 litro de agua

3 cucharadas de flor de jamaica seca

10 hojas frescas de menta (o al gusto)

Jugo de medio limón (opcional)

Endulzante al gusto: miel, azúcar o stevia

Hierve el litro de agua y agrega la flor de jamaica seca. Apaga el fuego y deja reposar 10 minutos. Cuela la infusión y viértela en una jarra. Agrega las hojas de menta directamente a la jarra. Incorpora el jugo de limón si lo deseas. Endulza al gusto y deja enfriar. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir. Sirve con hielo y decora con una ramita de menta fresca.