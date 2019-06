"Estamos avanzando resolviendo problemas en otros campos, en otros terrenos, está bien la economía, vamos bien en política , se esta llevando a cabo la Cuarta Transformación, no se tolera la corrupción, no se tolera la impunidad, se esta aplicando el programa de bienestar más importante que se haya realizado en la historia de nuestro México, está llegando la ayuda a los mexicanos , y sobre todo al agente más humilde; pero tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia, ahí no podemos decir que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores".