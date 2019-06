Los consejos para no entramparse en el festejo a papá son establecer un presupuesto para comprar el regalo y respetarlo; identificar promociones para pagos con tarjeta de crédito; comprar un regalo que sea del agrado del padre para que no sea dinero mal invertido, adquirir obsequios costosos con algún tipo de financiamiento y no pagar artículos de menos de 1,000 pesos a meses sin intereses o con algún préstamo.