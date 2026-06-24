Ramón Jesurún definió el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia: esto pasará con su contrato

Néstor Lorenzo dirige a la Selección Colombia desde 2022, cuando asumió en julio de ese año - credito José Méndez/EFE

La Selección Colombia no solo afronta la Copa del Mundo con la esperanza de hacer una buena presentación y superar lo hecho en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final, sino también sentar las bases para el nuevo proceso camino al certamen de 2030, en el que también se disputará la Copa América 2028.

En ese proyecto, la Federación Colombiana de Fútbol habría decidido el futuro del técnico Néstor Lorenzo, quien llevó al combinado nacional al mundial después de ocho años de ausencia, pero tuvo muchos problemas en el tramo final de las eliminatorias y en algunos amistosos de primer nivel.

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Pese a eso, el argentino ha conformado una plantilla llena de figuras, consolidada desde 2024 y una formación titular que, pese a algunas situaciones, no ha sufrido muchos cambios, lo que demuestra la regularidad del trabajo del cuerpo técnico entre julio de 2022 y junio de 2026.

“Lo de Lorenzo es claro”

Entre finales de 2024 y mediados de 2025, se generó un inconformismo enorme por el trabajo del entrenador de la Tricolor, ya que ese fue el periodo en el que se sumaron seis partidos sin ganar por las eliminatorias, con tres empates y el mismo número de derrotas, que casi comprometen el cupo directo al Mundial 2026.

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Pese a esa clase de problemas, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, afirmó que desea que Néstor Lorenzo continúe en la Selección Colombia, pues la decisión de la entidad es que avance en el proceso que inició en 2022, aunque también pondrá atención a cómo transcurre la Copa de la FIFA.

Néstor Lorenzo continuaría en la Selección Colombia después del Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

Durante una charla con el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, es que la intención es renovar el contrato del argentino, pues hay mucha confianza en su trabajo, resultados y el cariño de los aficionados, pero esa decisión será oficial solamente hasta que acabe la participación de la Tricolor en Norteamérica.

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“Lo de Lorenzo es claro, es el director técnico hoy de la Selección, esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos. El Mundial es punto de referencia, el objetivo siempre son las Eliminatorias y después el Mundial, es por lo que las Selecciones contratan a sus técnicos. Lo hemos cumplido, ya miraremos en las próximas semanas el futuro de todos", dijo.

Ramón Jesurún afirmó que tiene plena confianza en el trabajo de Néstor Lorenzo en Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

De esta manera, Néstor Lorenzo puede estar tranquilo porque su puesto está prácticamente asegurado después del Mundial 2026, pues su contrato, que acaba en julio, sería renovado, pero aún no se sabe cuál es la posición del timonel de cara a su futuro.

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Los objetivos de Colombia

En el Mundial 2026, es claro que el combinado nacional no tiene muchas opciones de salir campeón o llegar a una final, aunque puede dar la sorpresa y meterse en esa pelea por el título, tal como se dio en otras épocas con Croacia en Rusia 2018, cuando hizo historia con una actuación épica.

Colombia tiene como primer objetivo superar la fase de grupos, pues en tres de sus seis participaciones previas no pasó de la primera ronda y no desea ese fracaso, así que, si vence a la República Democrática del Congo, lo conseguirá antes de tiempo y con la oportunidad de ser primera en la zona.

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La Selección Colombia le apunta a alcanzar los cuartos o llegar a semifinales del Mundial 2026, para repetir una buena actuación en el torneo - crédito Silvia Izquierdo/AP

El segundo paso es llegar hasta los cuartos de final, pues algunos dirigentes y aficionados consideran que quedar en dieciseisavos u octavos sería un resultado corto para una Selección llena de figuras y reconocida por su juego.

Finalmente, Colombia aspira a las semifinales, un reto enorme por la calidad de los rivales, pero un sueño al que no se rinde porque confía en la plantilla del técnico Néstor Lorenzo y la capacidad para jugarle a escuadras de mayor historia y favoritismo.