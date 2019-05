"Yo trabajo de cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, mi niña se quedó con sus hermanas mayores, pero ese día no fueron a la escuela, dice mi vecina que nomás (sic) fueron con una señora de aquí de la colonia que da clases de la biblia, después a los niños se les hizo fácil irse al canal que está a una cuadra de la casa a jugar, ni hay corriente ni esta profundo, no se pudo haber ahogado, pero no descartamos ninguna posibilidad", explicó la madre quien a cinco días está desesperada, se publicó en Excélsior.