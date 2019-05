Oseguera Cervantes ordena a la gente que trabaja con él en el grupo delictivo: "no ser chismoso, matar a los chismosos, no consumir drogas no alcohol, no encariñarse con ningún compañero, decir siempre la verdad, no mostrar el arma en público, no matar sin una orden del jefe y no reclutar a mujeres ni niños menores de 12 años"; según contó el exsicario.