"No me arrepiento… no me arrepiento", murmuraba ante las autoridades, con la mirada fija en el suelo y apretando los labios, la homicida adolescente al referirse al asesinato Nataly Cartas y su bebé, cuando le abrió el vientre con una cuchillo de cocina para extraerle el bebé de ocho meses de gestación, quien también falleció a consecuencia de la brutal agresión.