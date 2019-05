"¡Esa niña es maravillosa! Resulta encantador el ver cómo se divierte promocionado. Disfruta su disfraz, bailar y no se preocupa por los prejuicios de gente tonta. No me queda cerca la taquería pero con tal de ver en persona a esta chiquilla tan maravillosa con gusto voy", escribió @EloyCastrillo.