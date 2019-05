Pronto, las solicitudes comenzaron a llegar , y aunque confesó tener miles de citas, no son suficientes para reunir los 90 mil pesos que requiere. "Tengo muchas citas para realizar tatuajes, pero no es suficiente, por lo que un grupo de 12 tatuadores hidalguenses me hablaron para brindar su apoyo, y es por ello que se realizará una Expo Tatuaje el 1 de junio. Estoy más que agradecido por esta respuesta", confesó Liera para Milenio.