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Salinas Pliego se despide de Mazatlán con emotivo mensaje y explica por qué se deshizo del club

El club dejará de existir y su lugar será tomado por el Atlante a partir de la próxima temporada

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El histórico club ocupará la plaza de los ‘Cañoneros’ tras concretarse la operación. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)
El histórico club ocupará la plaza de los ‘Cañoneros’ tras concretarse la operación. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Mazatlán se despidió de la Primera División de la Liga MX con un triunfo ante Toluca en El Estadio El Encanto 4 goles a 3, y su presidente, Ricardo Salinas Pliego, mandó un emotivo mensaje de despedida explicando la venta del equipo.

Después de 6 años, el club Cañonero dejará de existir y su lugar será tomado por el Atlante, equipo que compró la franquicia y que regresará a jugar para la próxima temporada en el Estadio Banorte.

El emotivo mensaje de Salinas Pliego

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ricardo Salinas Pliego agradeció a la afición el respaldo durante los últimos cinco años. El empresario sostuvo que la falta de seguridad, certeza jurídica y condiciones mínimas para invertir en la ciudad lo obligaron a tomar decisiones difíciles, como la venta del equipo. Pliego también indicó que la violencia y la impunidad en el país complican la operación de proyectos que generan empleo y oportunidades.

En su mensaje, Ricardo Salinas también lamentó que miles de familias pierdan una fuente de ingreso y diversión tras la salida del club. Ofreció disculpas a quienes resultarán afectados y pidió que se recuerden los buenos momentos vividos en el estadio. Además, reconoció que lo más doloroso no es la despedida, sino el impacto en la vida de la comunidad.

“La violencia que azota al país, la impunidad con la que operan los criminales y la incertidumbre jurídica que padecemos quienes invertimos y arriesgamos nuestro dinero para dar trabajo, hacen muy complicado que podamos seguir adelante sin evaluar a fondo los resultados”, se lee en parte del comunicado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ricardo Salinas Pliego agradeció a la afición el respaldo durante los últimos cinco años (captura de pantalla)
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Ricardo Salinas Pliego agradeció a la afición el respaldo durante los últimos cinco años (captura de pantalla)

El empresario pidió a los aficionados apoyar a los Venados de Mazatlán y valorar el esfuerzo de quienes siguen apostando por el deporte en la ciudad. Afirmó que, mientras no existan mejores condiciones de legalidad y seguridad en México, será difícil que proyectos como Mazatlán FC prosperen. Salinas Pliego cerró su comunicado expresando su deseo de que algún día el puerto recupere el futbol de primera división.

(X / @MazatlanFC)
(X / @MazatlanFC)

El paso de Mazatlán en la Liga MX

Mazatlán vivió su último torneo en la Liga MX tras seis años marcados por la inestabilidad y la falta de resultados. Desde su debut en el Guard1anes 2020, el club no logra superar los 23 puntos en una sola fase regular y se mantuvo en la parte baja de la tabla torneo tras torneo. Ningún técnico que ha dirigido al equipo alcanzó una efectividad superior al 40 por ciento, y la constante rotación en el banquillo reflejó la incertidumbre que acompañó al proyecto desde su fundación.

Cabe señalar que sus únicas apariciones en fases finales fueron en el repechaje del Clausura 2022 y el Play-In del Apertura 2023, pero en ambas ocasiones quedó eliminado en el primer partido.

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