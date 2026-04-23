Sergio Bueno, DT Mazatlán ruega que no desaparezca el equipo: “Ojalá que ocurra un milagro”

(X / @MazatlanFC)

En un duelo cargado de emociones y con tintes de despedida, Mazatlán FC logró imponerse 4-3 al Toluca en lo que podría haber sido su último compromiso como local en el Estadio El Encanto. El encuentro, correspondiente a la jornada 16, dejó una mezcla de alegría por el resultado y nostalgia ante la incertidumbre que rodea al club sinaloense.

Los llamados Cañoneros ofrecieron un espectáculo vibrante ante su afición, respondiendo con intensidad frente al vigente bicampeón del futbol mexicano. Más allá del marcador, el partido se convirtió en un símbolo de resistencia para una plaza que, durante seis años, ha buscado consolidarse dentro de la Liga MX.

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Tras el encuentro, el estratega del conjunto mazatleco no ocultó su preocupación por el futuro del equipo y expresó su deseo de que la institución permanezca en el puerto. En sus declaraciones, dejó clara su postura sobre la situación actual.

“Ojalá se pudiera revertir todo, que ocurriera un milagro y que el Mazatlán no desaparezca. Que se valore la plaza, el estadio, la afición y si a mí me dicen con los ojos cerrados apostaría por que el equipo no se moviera de la ciudad”.

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El técnico, quien volvió recientemente a dirigir en la primera división tras un periodo alejado y trabajando en categorías inferiores, asumió el cargo en un momento complicado. Llegó como una solución de emergencia a un plantel golpeado tanto en lo deportivo como en lo institucional, en medio de versiones sobre la posible venta de la franquicia.

Pese a este contexto adverso, su gestión logró transformar el rendimiento del equipo. Mazatlán mostró una mejoría notable en su funcionamiento colectivo, logrando competir de tú a tú contra rivales de alto nivel, como quedó evidenciado en este enfrentamiento ante Toluca.

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Cabe recordar que el club nació en 2020 tras el traslado de la franquicia de Monarcas Morelia a Sinaloa, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para el futbol profesional en la región. Desde entonces, la afición ha respondido con entusiasmo, consolidando una identidad que hoy enfrenta un momento decisivo.

El triunfo ante los Diablos Rojos no solo representó tres puntos, sino también un mensaje claro sobre el arraigo del futbol en Mazatlán. Sin embargo, el futuro del equipo sigue en el aire, dejando abierta la incógnita sobre si este fue el último capítulo de su historia en casa.