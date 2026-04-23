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Liga MX: así va la tabla general y de goleo previo a la Jornada 17 del Clausura 2026

La Liga MX entra en su recta final

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(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio)
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La fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su último tramo tras disputarse la Jornada 16, dejando definidos a los equipos que aún pelean por un lugar en la Liguilla y a aquellos que ya quedaron sin opciones.

A falta de una fecha para el cierre, la tabla general muestra una competencia cerrada en la parte alta, mientras que la lucha por el campeonato de goleo también se mantiene activa.

Chivas lidera la tabla a una jornada del cierre

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con 35 puntos, Chivas se mantiene en la cima de la clasificación tras 16 jornadas, seguido por Pumas con 33 y Pachuca con 31 unidades. La pelea por los primeros lugares se mantiene cerrada de cara a la última fecha del torneo.

Así marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 16:

  1. Chivas — 35 pts
  2. Pumas — 33 pts
  3. Pachuca — 31 pts
  4. Cruz Azul — 30 pts
  5. Toluca — 27 pts
  6. América — 25 pts
  7. Atlas — 23 pts
  8. Tigres — 22 pts
  9. Tijuana — 22 pts
  10. León — 22 pts
  11. Monterrey — 18 pts
  12. Atlético San Luis — 18 pts
  13. Necaxa — 18 pts
  14. Querétaro — 17 pts
  15. Juárez — 16 pts
  16. Mazatlán — 15 pts
  17. Puebla — 13 pts
  18. Santos — 9 pts

En la parte baja, Mazatlán, Puebla y Santos ya no cuentan con posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

Goleo individual se define entre Joao Pedro y “Hormiga” González

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La disputa por el título de goleo se mantiene abierta a una jornada del final, con Joao Pedro y la “Hormiga” González como principales contendientes.

Así se encuentra la tabla de goleo tras la Jornada 16:

  1. Joao Pedro (Atlético San Luis) — 13 goles
  2. “Hormiga” González (Chivas) — 12 goles
  3. Juninho (Pumas) — 7 goles
  4. Robert Morales (Pumas) — 7 goles
  5. Diber Cambindo (León) — 7 goles

La última jornada será determinante tanto para definir al líder general como al máximo goleador del Clausura 2026.

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