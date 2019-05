Hugo Aguilar, coordinador de Derecho Indígenas, consultado por Animal Político, explicó que San Lucas Xolox pudo haber sido incluido como comunidad indígena afectada por el aeropuerto de Santa Lucía. Sin embargo, eso no sucedió porque no tienen propiedad colectiva sobre la tierra, cada campesino es dueño de su parcela. El INPI no consideró que haya una afectación directa al pueblo en su conjunto, sino a personas concretas.