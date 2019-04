Aunque la consulta ciudadana denominada "México Decide" tuvo una aceptación del 69,95 % para la construcción de la nueva sede del nuevo aeropuerto "General Felipe Ángeles" en la base militar Santa Lucía, pobladores aledaños aseguran que no se les consultó y que no en sus comunidades no se instalaron las casillas para votar, por lo que incluso tomarán medidas legales.