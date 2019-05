"El aguacate es una fruta increíble, sana y deliciosa. De hecho yo me tatué uno, porque además de que me gusta, me sentí representada en algún momento diciendo que yo era como un aguacate: negro por fuera, pero con un gran corazón por dentro. Además de que si no me consumían rápido, me echaba a perder", puntualiza entre risas.